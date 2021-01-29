Стала известна дата прощания с Василием Лановым

Директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок назвал дату прощания с актером Василием Лановым.

Гражданская панихида пройдет в театре 1 февраля. После церемонии прощания актера похоронят на Новодевичьем кладбище. Вечером 28 января стало известно, что Василия Ланового не стало.

Об этом сообщила его супруга актриса Ирина Купченко. Ему было 87 лет.

В начале января актер и его супруга Ирина Купченко заболели коронавирусом. Поначалу Лановой хорошо переносил болезнь, но, в силу пожилого возраста, его решили госпитализировать. Сообщалось, что у народного артиста СССР поражено всего 5% легких, и уже через несколько дней его выпишут. Однако вскоре медики заявили, что актер находится в крайне тяжелом состоянии.

За свою актерскую карьеру Василий Лановой снялся более чем в 70 фильмах, в том числе в картинах «Алые паруса», «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Офицеры» и многих других.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Москве ушел из жизни советский и российский актер театра и кино Василий Лановой. Ему скончался на 88-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.