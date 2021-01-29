Россиянина отправили за решетку на 7 лет за госизмену

Россиянина отправили за решетку на 7 лет за госизмену
Мужчина проведет за решеткой 7 лет. Фото: pixabay.com

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Псковский областной суд признал виновным мужчину, которого подозревали в государственной измене. Житель города Печоры отправится в колонию строгого режима на семь лет, о чем сообщили сегодня, 29 января, в объединенной пресс-службе судов региона.

Известно, что мужчина собирал и передавал представителям иностранных спецслужб сведения, признанные государственной тайной. Прочие подробности материалов дела не разглашаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Калининграде супружескую пару приговорили к 12 и 13 годам колонии за госизмену. По информации суда, россиянка была завербована латвийскими спецслужбами в 2012 году, во время нахождения за границей.

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