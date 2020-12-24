В Калининграде супружескую пару приговорили к 12 и 13 годам колонии за госизмену

В четверг, 24 декабря, Калининградский областной суд вынес приговор Антонине Зиминой и Константину Антонецу, по версии следствия, длительное время работавшим на латвийские спецслужбы.

Зимин приговорили к 13 годам колонии общего режима, её супруга — к 12,5 годам в колонии строгого режима. Обвиняемый также должны выплатить по 100 тысяч рублей штрафа. При этом, по словам адвоката Зиминой, женщина не признает себя виновной, передает Федеральная служба безопасности (ФСБ).

По информации суда, россиянка была завербована латвийскими спецслужбами в 2012 году, во время нахождения за границей. В течение нескольких лет Антонина Зимина передавала иностранцам сведения, считающиеся государственной тайной. К работе жительница Калининграда также привлекла мужа, который работал в Министерстве экономики Калининградской области. Сама Зимина руководила «Балтийским центром диалога культур». Супругам также вменяли раскрытие личности оперативника местного управления ФСБ, который был гостем на их свадьбе в 2015 году.

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