Присяжные Ленинградского областного суда вынесли приговор обвиняемым в убийстве семьи бизнесмена Зейналова

Убийцы могут получить максимум 25 лет заключения из-за истекшего срока давности преступления. Фото: pixabay

Убийцы могут получить максимум 25 лет заключения из-за истекшего срока давности преступления. Фото: pixabay

В Ленинградском областном суде присяжные единогласно признали бизнесмена Александр Тютина и уроженца Ставропольского края Александра Зотова виновными в зверском убийстве семьи петербургского предпринимателя Дмитрия Зейналова.

Александра Тютина, экс-руководителя агентства недвижимости «Троицкий дом» признали заказчиком кровавой расправы, учиненной над семьей бизнесмена Зейналова в ночь на 15 августа 2005 года. Ему также вменяют организацию заказного убийства племянницы умершей супруги. Роль киллера исполнил оперативник.

При этом максимальное наказание, которое грозит Тютину и Зотову, составляет 25 лет заключения — это связано с тем, что у громкого преступления истек срок давности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала подробности страшной бойни, произошедшей в садоводстве «Серебряный ручей» в ночь на 15 августа 2005-го. Найти убийц Зейналова и его семьи удалось только в 2018 году.