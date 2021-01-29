Финский лыжник заявил, что принял извинения Большунова

Финский лыжник Йони Мяки сообщил, что принял извинения россиянина Александра Большунова.

Напомним, на последней прямой эстафетной гонки на шестом этапе Кубка мира в Лахти финн подрезал российского лыжника. Большунов отмахнулся и ударил его палкой, а после финиша врезался в финского лыжника. Поведение Большунова расценили как неспортивное, жюри приняло решение дисквалифицировать команду.

«Говорил ли я с Большуновым? Нет, пока что мы не разговаривали. Но я принимаю его извинения. Если я встречусь с ним, то пожелаю удачи», — заявил Мяки, сообщает Expressen.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Большунов победил в общем зачете в результате отказа сборной Норвегии от участия в последних этапах Кубка мира. Норвежцы обосновали свое решение тем, что сейчас для них приоритетным является здоровье, а не спортивные успехи в соревнованиях