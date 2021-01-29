Игрок «Зенита» Мусаев перешел в казанский «Рубин»

Футболист петербургского «Зенита» Леон Мусаев сменил клубную прописку в зимнее трансферное окно. Хавбек будет выступать за казанский «Рубин».

Об этом стало известно в пятницу, 29 января. Информация о переходе игрока появилась на сайте клуба из Татарстана.

Клуб подписал с футболистом пятилетний контракт. Однако сине-бело-голубые будут иметь право первоочередного выкупа футболиста.

Напомним, что в текущем сезоне Леон Мусаев сыграл три матча в составе «Зенита», который борется за чемпионство. Теперь ему предстоит другая задача, – помогать «Рубину» подниматься выше в турнирной таблице чемпионата России. Команда из Казани находится на девятом месте, а петербургская – на первом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Зенит» одержал победу над «Уралом» на сборе в Дубае. В составе «Зенита» голами отметились — Малком, Сердар Азмун, Вендел. У «Урала» — Андрей Егорычев (2).