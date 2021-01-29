В Самарской области 10 человек скончались в ДТП с автобусом

В Самарской области случилось ужасное ДТП, в котором пострадало большое количество людей. 10 участников аварии скончались, а еще 14 получили ранения в результате столкновения грузовика с автобусом.

Авария случилась в пятницу вечером, 29 января, во время поездки рейсового автобуса до Сызрани. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области, причиной аварии мог стать резкий маневр автобуса. Транспортное средство пошло на обгон и врезалось в грузовик.

Отметим, что по данным ГУ МЧС России по региону, авария случилась на трассе М-5 «Урал» около населенного пункта Заборовка. Столкнулись грузовой автомобиль DAF, микроавтобус Citroen и автомобиль Chevrolet Niva.

На данный момент поступила информация о том, что 10 человек скончались. При этом, по данным следственного комитета в ДТП обошлось без жертв несовершеннолетних.

«На месте происшествия пожарно-спасательные подразделения оказывают помощь пассажирам, попавшим в ДТП. Также в настоящее время с пострадавшими и семьями погибших в ДТП работают психологи МЧС России», – говорится в сообщении пресс-службы.

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