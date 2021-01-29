Собянин назвал число москвичей, переболевших Covid-19

Собянин назвал число москвичей, переболевших Covid-19
Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: kremlin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что больше половины жителей столицы переболели коронавирусной инфекцией. Об этом градоначальник заявил в интервью телеканалу «Россия-1».

По словам Собянина, больше половины москвичей уже перенесли коронавирус, однако есть и те, кто заболели инфекцией повторно. Таких жителей столицы на данный момент насчитывается 1%.

«Мы видим, что количество повторных заболеваний очень маленькое. Из той базы, которую мы имеем, повторных заболеваний меньше одного процента», – пояснил мэр Москвы.

Также Собянин рассказал о том, как долго в городе будут работать резервные госпитали для коронавирусных больных.

«Резервные госпитали продолжают свою работу, мы их не закрываем, они будут в «горячем резерве» всегда. Я думаю, что до осенне-зимнего периода», – добавил политик.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось о том, что Собянин рассказал, сколько человек прошли вакцинацию от коронавируса в Москве.

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