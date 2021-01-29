Власти Петербурга назвали условия для победы над «второй волной» Covid-19

В Северной столице продолжается борьба с коронавирусной инфекцией. Смольный обозначил сроки и условия полной победы над «второй волной», которая началась в городе осенью 2020 года.

Согласно данным отчета межведомственного координационного совета по противодействию Covid-19, на данный момент в городе идет снижение обращений жителей за помощью. Также уменьшается количество больных инфекцией.

Таким образом, по словам экспертов, «вторая волна» находится в нисходящей стадии. Однако, чтобы результаты только продолжали улучшаться, нужно соблюдать ряд условий.

Власти предлагают соблюдать элементарный масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах. Кроме этого, не стоит забывать о массовой вакцинации, которая даст возможность победить «вторую волну».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что более 55 тысяч петербуржцев прошли вакцинацию от Covid-19.