Более 55 тысяч петербуржцев прошли вакцинацию от Covid-19

В Северной столице продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Препарат «Спутник V» уже приняли более 50 тыс. жителей города.

Об этом в пятницу, 29 января, сообщил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«Первый компонент получили более 56 тыс. человек, полный курс прошли порядка 9 700», – заявил специалист.

По словам главы комитета, за последнюю неделю число вакцинируемых выросло на 50%. Кроме этого, за минувший день в городе вакцину получили более 7,7 тыс. петербуржцев.

Напомним, что на данный момент в Северной столице работает 89 государственных пунктов для вакцинации, а также 5 пунктов в частных клиниках. На следующей неделе появится еще 4 точки для приема препарата.

«Я уверен, что на следующей неделе число вакцинированных граждан в 10 тыс. будет не предел», – заключил Дмитрий Лисовец.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге для больных Covid-19 свободно около 40% койко-мест.