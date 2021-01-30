Экс-футболист «Зенита» Халк переходит в «Атлетико Минейро»

Бывший легионер петербургского «Зенита» определился с клубом. Игрок продолжит свою карьеру в бразильском «Атлетико Минейро».

Информация об этом появилась на сайте футбольного клуба из Бразилии. Пресс-служба команды сообщила о том, что в ближайшее время 34-летний футболист приедет в Белу-Оризонти для прохождения медицинских обследований. После этого Халк подпишет контракт с «Атлетико Минейро».

Напомним, что последним клубом игрока был китайский «Шанхай СИПГ», в котором он выступал с 2016 года. До этого игрок прославился в России в составе сине-бело-голубых. С командой из Петербурга Халк выиграл чемпионат России и кубок страны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что игрок «Зенита» Мусаев перешел в казанский «Рубин». Клуб подписал с футболистом пятилетний контракт. Однако сине-бело-голубые будут иметь право первоочередного выкупа футболиста.