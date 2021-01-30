Задержан подозреваемый в хищении алкоголя из магазина на Загребском бульваре

Задержан подозреваемый в хищении алкоголя из магазина на Загребском бульваре
Полицейские задержали злоумышленника. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Во Фрунзенском районе Петербурга неизвестный похитил алкоголь из магазина. Полицейские задержали подозреваемого в преступлении.

Инцидент произошел 21 января в винном магазине по Загребскому бульвару. В отдел полиции поступило сообщение об открытом хищении товара из торгового зала. Злоумышленнику удалось скрыться.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, 29 числа стражи порядка задержали 27-летнего подозреваемого. Безработного мужчину поймали у дома №50 по улице Малой Балканской.

Задержанный был неоднократно судим. По факту грабежа возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в «Ленте» на Бухарестской 1 января неизвестный взломал дверь и едва не похитил продукты.

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грабеж ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание


 

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