В центре Петербурга заметили машины Росгвардии и МВД

Сотрудники правоохранительных органов стоят сразу в нескольких местах.

В центре Санкт-Петербурга сегодня, 30 января, заметили скопление машин сотрудников правоохранительных органов. За порядком следят росгвардейцы и полицейские, о чем Gazeta.SPb рассказали очевидцы. Горожане считают, что это связано с несанкционированными митингами, которые пройдут в городе в воскресенье, 31 января.

Известно, что машины Росгвардии и МВД стоят у Итальянской улицы, а также у станции метро «Гостиный двор». Напоминаем, что завтра в Санкт-Петербурге и многих других городах пройдет акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Прошлая состоялась неделю назад, 23 января. Власти отмечают, что призыв и участие в подобных массовых мероприятиях может повлечь уголовную ответственность.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Следственный комитет открыл 21 дело после митингов в поддержку Навального.