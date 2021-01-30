В центре Петербурга заметили машины Росгвардии и МВД

В центре Петербурга заметили машины Росгвардии и МВД
Митинг 23 января. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Сотрудники правоохранительных органов стоят сразу в нескольких местах.

В центре Санкт-Петербурга сегодня, 30 января, заметили скопление машин сотрудников правоохранительных органов. За порядком следят росгвардейцы и полицейские, о чем Gazeta.SPb рассказали очевидцы. Горожане считают, что это связано с несанкционированными митингами, которые пройдут в городе в воскресенье, 31 января.

Известно, что машины Росгвардии и МВД стоят у Итальянской улицы, а также у станции метро «Гостиный двор». Напоминаем, что завтра в Санкт-Петербурге и многих других городах пройдет акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Прошлая состоялась неделю назад, 23 января. Власти отмечают, что призыв и участие в подобных массовых мероприятиях может повлечь уголовную ответственность.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Следственный комитет открыл 21 дело после митингов в поддержку Навального.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гостиный двор митинг полиция росгвардия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге на несанкционированном митинге задержали активиста-наркомана
Мясников назвал срок начала новой волны COVID в России
В Ленобласти коронавирус подхватили еще 219 человек
Россиянин поджег жену во время ссоры
Центр Гамалеи разработает новую вакцину от коронавируса
Киевское шоссе встало из-за массового ДТП с автобусом
Чехия ограничила въезд для иностранцев до 15 февраля
Иран подписал с Россией договор по вакцине от COVID «Спутник V»