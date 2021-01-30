Вирусологи рассказали, нужно ли делать тест на антитела после вакцинации от коронавируса

Вирусологи пояснили, нужно ли после прививки от коронавирусной инфекции делать тест на антитела.

Научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов рассказал, что нужно следить за антителами, раз в полгода сдавать тесты, сообщает Ura.ru. он отметил, что у некоторых людей даже после восьми месяцев антител не становится меньше, а у других они пропадают спустя три месяца.

Профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в свою очередь сказал, что редко бывают случаи, когда вакцина от коронавируса не действует. По его словам, сдать тест на антитела спустя три недели после вакцинации.

«Одно другому не мешает», — пояснил он.

С начала пандемии в России выявлено 331956 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9686 летальных исхода. Общее число тех, кто выздоровел составило 229049 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Их исследование опубликовали в журнале The Lancet. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.