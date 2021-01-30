В Ленобласти планируют внедрить карту «Тройка»

Ее можно будет использовать для оплаты общественного транспорта.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с заместителем мэра Москвы Максимом Ликсутовым, чтобы обсудить внедрение в регионе карты «Тройки». Ей жители области смогут оплачивать проезд в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Власти региона хотят, чтобы граждане расплачивались карточками, а не наличными средствами. Благодаря этому местные смогут экономить на проезде, а также копить бонусные баллы, которые можно будет потратить у партнеров программы.

Ожидается, что карта «Тройка» будет действовать и в петербургском общественном транспорте и электропоездах ОЖД.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти поймали женщину за покупкой продуктов с чужой банковской карты. Оплата товаров на сумму 1 тыс. 451 рубль позволила вычислить нарушительницу.