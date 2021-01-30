В Петербурге по сравнению с серединой декабря на 40% снизилось число госпитализаций

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал, что в Петербурге зафиксировано снижение числа госпитализаций заразившихся коронавирусом.

По состоянию на 29 января, число госпитализированных петербуржцев с коронавирусной инфекцией уменьшилось на 7%, если сравнивать с предыдущей неделей, и на 40% — по сравнению с пиковыми значениями декабря.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» Лисовец заявил, что на данный момент из более чем 12,5 тысяч коек для инфицированных пациентов в городе свободны 37%.

За минувшие 24 часа, в Северной столице выявлено 2512 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в Петербурге 329444 случая заражения COVID-19. Скончались 9622 человека. Выздоровело 225640 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Их исследование опубликовали в журнале The Lancet. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.