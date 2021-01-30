В Смольном рассказали, что делать с побочными эффектами после прививки от коронавируса

В Смольном рассказали, что делать с побочными эффектами после прививки от коронавируса
Если самочувствие ухудшится, то стоит обратиться к врачу. Фото: pixabay.com

Обычно пациенты жалуются на самочувствие в течение трех дней после вакцинации.

В Смольном рассказали, что делать при обнаружении побочных эффектов после прививки от коронавируса. Об этом сегодня, 30 января, рассказали на сайте Комитета по здравоохранению.

Обычно нежелательные явления дают о себе знать в течение трех дней после вакцинации. Они бывают в основном легкой и средней степени выраженности. Среди реакций выделяют: озноб, повышение температуры тела, астения, головная боль и другие, характерные при заболевании гриппом. Иногда граждане жалуются на тошноту, снижение аппетита, аллергию.

Чтобы стало полегче, можно принять нестероидные противовоспалительные средства. Если самочувствие продолжает беспокоить, то стоит обратиться к врачу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вирусологи рассказали, нужно ли делать тест на антитела после вакцинации от коронавируса.

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