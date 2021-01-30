Бузова заявила, что должна была выиграть особняк на «Доме-2»

Бузова заявила, что должна была выиграть особняк на &#171;Доме-2&#187;
Ольга Бузова могла выиграть особняк. Фото: Instagram buzova86

Дом артистка не получила, так как проект решили продлить.

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, что должна была выиграть особняк на «Доме-2». Тогда артистка встречалась с экс-участником шоу Романом Третьяковым, и они вместе боролись за главный приз. Об этом Бузова заявила в эфире «Вечернего Урганта».

Певица пояснила, что особняк им не достался из-за того, что проект решили продлить. Первоначально планировалось, что «Дом-2» будет длится всего три месяца.

Бузова добавила, что искренне любила Третьякова и участвовала в телепроекте не ради особняка, а чтобы найти любовь. Она отметила, что у Третьякова сейчас все хорошо. Известно, что он выступает со стендапами и ведет мероприятия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что реалити-шоу «Дом-2» может вернуться на экраны, сменив телеканал. Планируется, что уже 15 февраля следующего года съемки «Дома-2» возобновятся.

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