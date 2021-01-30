Стюардесса рассказала о способах мести грубым пассажирам

Блогер Даррон Кардоса задал своим подписчикам в TikTok вопрос о самых неприятных клиентах в их профессиональной практике и попросил поделиться способами борьбы с грубиянами.

Канадская стюардесса Хелена Хендбаскет рассказала, что хамство пассажиров вынуждает её регистрировать их на места возле уборной. Это доставляет существенные неудобства, особенно во время длительных перелетов.

Другие сотрудники сферы обслуживания также поделились своим опытом. К примеру, работник отеля разбудил среди ночи постояльцев, не оставившим ему чаевые, хотя молодой человек донес до номера их тяжелые чемоданы. Он позвонил в их номер и повесил трубку. Призналась в аналогичном поступке и администратор гостиницы. Она также добавила, что невоспитанных гостей заселяет в номера рядом с шумным паркингом.

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