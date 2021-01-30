Трое москвичей объявлены в розыск за угрозу взорвать метро Петербурга

В субботу, 30 января, на сайт метрополитена Северной столицы пришло письмо, в котором говорилось о минировании подземки.

Согласно информации в сообщении, в Санкт-Петербург должны были прибыть двое террористов, которым уборщики метро передадут заранее подготовленные сумки со взрывчаткой. Злоумышленники добавили, что еще одна бомба находится под вагонов одного из поездов. Лжеминеры решили не ограничиваться подземкой, и заявили также о взрывоопасных предметах в двух электробусах.

О себе преступники рассказали мало, лишь что находятся на Украине и будут следить за происходящим с территории этой страны. Правоохранители, однако, оперативно установили, что правонарушители на самом деле живут в Москве. Сейчас 61-летний Сергей, 66-летний Владимир и 45-летняя Наталья уже объявлены в розыск, передает АБН.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка «заминировала» полицейский участок на улице Ильюшина.