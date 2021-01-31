Сын Рудковской и Плющенко прошел психологическую экспертизу

Яна Рудковская рассказала, как Гном Гномыч проходил психиатрическую экспертизу после обвинительных публикаций в СМИ. Продюсер продолжает вести разбирательства после публикации заказной статьи о болезни ее восьмилетнего сына.

Новый пост Рудковская опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Она пожаловалась на тяжелую неделю, в ходе которой ей с сыном пришлось пройти ряд медицинских экспертиз для доказательства психического здоровья Гном Гномыча.

Продюсер подчеркнула, что могла бы проигнорировать ложь в СМИ. Однако она захотела привлечь автора к ответственности за клевету в адрес ее сына. Утверждалось, что Саша Плющенко болен синдромом Аспергера.

«Могли бы мы «забить» на этот желтушный «Стар-Хит»? Да, могли, но мы доведём это дело до конца», — заявила Рудковская.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Яна Рудковская грозилась подать в суд за слухи о «ненормальности» ее сына.