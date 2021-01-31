В Японии выявлен очаг распространения британского штамма COVID

На территории Японии обнаружили очаг заражения новым штаммом коронавируса. Об этом заявило Министерство здравоохранения страны.

Так, в японских городах Сайтаме и Токио выявили пять случаев заболевания штаммом коронавируса, который ранее обнаружили в Британии. По данным издания Nikkei, болезнь подхватили мужчины и женщины в возрасте от 40 до 60 лет.

Всего в Японии было зарегистрировано 64 случая заражения новым «британским» штаммом. Отметил, что новый штамм вызывает определенные беспокойства, так как он не имеет установленных аналогов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новую мутацию коронавируса обнаруживали у четверых бразильцев прилетевших в Японию.