Медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка начала выходной с лежачих игр

Медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка начала выходной с лежачих игр
Медведица начала утро с игр. Фото: скриншот instagram

Ленинградский зоопарк показал, как начались выходные у медведицы Хаарчааны. Животное умилило пользователей соцсети.

Видео выложено в Instagram-аккаунте зоопарка. На кадрах запечатлено, как белоснежная красавица разлеглась в своем вольере и играла с небольшим конусом, изредка покусывая его.

«Хаарчаана обычно начинает свой день с игр», — написали под видео.

Интернет-пользователи назвали медведицу смешинкой и звёздочкой, а также позавидовали, что ей по утрам не надо вставать по будильнику.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как животные в Ленинградском зоопарке переносят резкое потепление.

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Медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка начала выходной с лежачих игр