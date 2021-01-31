Медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка начала выходной с лежачих игр

Ленинградский зоопарк показал, как начались выходные у медведицы Хаарчааны. Животное умилило пользователей соцсети.

Видео выложено в Instagram-аккаунте зоопарка. На кадрах запечатлено, как белоснежная красавица разлеглась в своем вольере и играла с небольшим конусом, изредка покусывая его.

«Хаарчаана обычно начинает свой день с игр», — написали под видео.

Интернет-пользователи назвали медведицу смешинкой и звёздочкой, а также позавидовали, что ей по утрам не надо вставать по будильнику.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как животные в Ленинградском зоопарке переносят резкое потепление.