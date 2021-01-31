Водители большегрузов открыли стрельбу по прохожему в Шушарах

Водители большегрузов открыли стрельбу по прохожему в Шушарах
Раздавались звуки стрельбы. Фото: Pixabay

В Пушкинском районе Петербурга полицейские задержали подозреваемых в хулиганстве. Двое неизвестных устроили стрельбу на парковке.

Инцидент произошел в субботу, 30 января, у дома №14 по Московскому шоссе в Шушарах. В отдел полиции поступил сигнал о массовой драке и стрельбе. Прибывшие правоохранители установили, что около часа ночи на парковке произошел конфликт между прохожим и водителями большегрузов.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в результате разбирательств мужчина был госпитализирован с огнестрельным ранением и ушибами в состоянии средней тяжести.

В ходе розыска полицейские задержали скрывшийся автомобиль, в котором находились жители Нижегородской области. По факту хулиганства возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель BMW открыл стрельбу по машинам у Кантемировского моста.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание стрельба


 

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