Водитель BMW открыл стрельбу по машинам у Кантемировского моста

Жители Петербурга услышали стрельбу недалеко от станции метро «Лесная». Неизвестный стрелял по автомобилю.

Инцидент произошел в субботу, 30 января, на участке при въезде на Кантемировский мост. В отдел полиции обратился 46-летний мужчина. Он рассказал, что около 15 часов водитель BMW совершил несколько выстрелов по его авто Renault Sanderо.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в руках у злоумышленника находился предмет, похожий на пневматический пистолет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские начали розыск стрелка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что молодой петербуржец открыл стрельбу во время ссоры на Луначарского.