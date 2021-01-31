Водитель BMW открыл стрельбу по машинам у Кантемировского моста

Водитель BMW открыл стрельбу по машинам у Кантемировского моста
Полицейские начали расследование дела. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Жители Петербурга услышали стрельбу недалеко от станции метро «Лесная». Неизвестный стрелял по автомобилю.

Инцидент произошел в субботу, 30 января, на участке при въезде на Кантемировский мост. В отдел полиции обратился 46-летний мужчина. Он рассказал, что около 15 часов водитель BMW совершил несколько выстрелов по его авто Renault Sanderо.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в руках у злоумышленника находился предмет, похожий на пневматический пистолет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские начали розыск стрелка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что молодой петербуржец открыл стрельбу во время ссоры на Луначарского.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти полиция стрельба


 

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