На несанкционированных акциях сторонников Навального задержали более 250 человек

На Дальнем Востоке и в Сибири митинги уже начались, есть первые задержанные.

Сразу в нескольких российских городах проходят несанкционированные протестные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В Хабаровске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и некоторых других городах в общей сложности задержали около 250 человек. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на «ОВД-Инфо». Пока что в МВД цифры умалчивают.

Известно, что задерживали не только горожан, но и журналистов.

Некоторые источники уверяют, что митинги оказались немногочисленными и в ряде городов полицейских на площадях было больше, чем протестующих. Судить о количестве сторонников Навального пока что рано – главные мероприятия пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что участники незаконного митинга в Петербурге устроили «игру в шахматы» с омоновцами.