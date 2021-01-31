На несанкционированных акциях сторонников Навального задержали более 250 человек

На несанкционированных акциях сторонников Навального задержали более 250 человек
В Петербурге 23 января прошли массовые протесты. Фото: Gazeta.SPb.ru

На Дальнем Востоке и в Сибири митинги уже начались, есть первые задержанные.

Сразу в нескольких российских городах проходят несанкционированные протестные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В Хабаровске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и некоторых других городах в общей сложности задержали около 250 человек. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на «ОВД-Инфо». Пока что в МВД цифры умалчивают.

Известно, что задерживали не только горожан, но и журналистов.

Некоторые источники уверяют, что митинги оказались немногочисленными и в ряде городов полицейских на площадях было больше, чем протестующих. Судить о количестве сторонников Навального пока что рано – главные мероприятия пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что участники незаконного митинга в Петербурге устроили «игру в шахматы» с омоновцами.

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