На несогласованных акциях протеста по всей России задержали уже более 500 человек

На акциях в поддержку Алексея Навального по всей России задержали 519 человек, сообщает «ОВД-Инфо».

По данным «ОВД-Инфо», на несогласованных акциях протеста по всей России задержали уже 519 человек. В Москве и Петербурге несогласованные акции протеста начались в 12:00.

Больше всего задержанных во Владивостоке (более 100 человек). Более 80 задержанных в Красноярске. В Хабаровске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и некоторых других городах в общей сложности задержали около 250 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что некоторые источники уверяют, что митинги оказались немногочисленными и в ряде городов полицейских на площадях было больше, чем протестующих. Судить о количестве сторонников Навального пока что рано – главные мероприятия пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.