На Сенной жестко задержали журналиста, росгвардейцы взяли площадь в кольцо

В Петербурге на Сенной площади, куда пришли участники незаконной акции в поддержку Алексея Навального, серьезно накалилась обстановка. У станции метро произошла стычка, в ходе которой жестко задержали журналиста, площадь взяли в кольцо, а часть митингующих успела добраться до ЗакСа.

На Сенной площади участники митинга попытались отбить задержанных полицией митингующих. В ход пошли кулаки, снежки и бутылки с водой. Среди задержанных оказался, по предварительным данным, фотограф Тимур Хаджибеков, на котором была жилетка с надписью «Пресса». В Telegram-каналах распространились кадры, на которых видно, как его повалили на землю, схватили за руки и ноги.

Вскоре на помощь полиции подоспела Росгвардия, которая взяла площадь в кольцо. Митингующие двинулись к Законодательному Cобрания Петербурга.