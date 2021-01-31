На Сенной жестко задержали журналиста, росгвардейцы взяли площадь в кольцо

На Сенной жестко задержали журналиста, росгвардейцы взяли площадь в кольцо
Задержание журналиста на Сенной площади. Фото: Gazeta.SPb

В Петербурге на Сенной площади, куда пришли участники незаконной акции в поддержку Алексея Навального, серьезно накалилась обстановка. У станции метро произошла стычка, в ходе которой жестко задержали журналиста, площадь взяли в кольцо, а часть митингующих успела добраться до ЗакСа.

Росгвардия на Сенной площади. Фото: Gazeta.SPb

На Сенной площади участники митинга попытались отбить задержанных полицией митингующих. В ход пошли кулаки, снежки и бутылки с водой. Среди задержанных оказался, по предварительным данным, фотограф Тимур Хаджибеков, на котором была жилетка с надписью «Пресса». В Telegram-каналах распространились кадры, на которых видно, как его повалили на землю, схватили за руки и ноги.

Незаконная акция. Фото: Gazeta.SPb

Вскоре на помощь полиции подоспела Росгвардия, которая взяла площадь в кольцо. Митингующие двинулись к Законодательному Cобрания Петербурга.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
акция алексей навальный задержания митинг новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У Мариинского дворца собралось большинство протестующих
В Москве на несогласованной акции задержали Юлию Навальную
В ГАТИ сообщили об ограничениях дорожного движения со 2 февраля
У «Матросской тишины», где сидит Навальный, собрались полицейские
Протестующие двинулись в сторону здания ЗакСа
На Сенной жестко задержали журналиста, росгвардейцы взяли площадь в кольцо
«Звенигородскую» открыли на вход
Станцию метро «Гостиный двор» закрыли из-за бесхозного предмета