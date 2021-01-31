Протестующие двинулись в сторону здания ЗакСа

Протестующие двинулись в сторону здания ЗакСа
Митингующие отправились к Мариинскому дворцу. Фото: Gazeta.SPb

За ними следуют сотрудники правоохранительных органов и автозаки.

В Санкт-Петербурге сегодня, 31 января, проходит несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Изначально граждане планировали собраться на Невском проспекте, но центр города перекрыли в надежде помешать протестующим. Тогда сторонники Навального отправились к ТЮЗу, где произошли первые задержания.

Затем Пионерская площадь опустела, люди двинулись в сторону Сенной площади. Там случилась еще одна стычка между протестующими и силовиками, граждан начали массово задерживать.

Все это не запугало сторонников Навального, которые теперь двигаются в сторону здания ЗакСа. За ними следуют сотрудники правоохранительных органов и автозаки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Сенной жестко задержали журналиста, росгвардейцы взяли площадь в кольцо.

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