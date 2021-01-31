«Пушкинская» и «Звенигородская» открыты

«Пушкинская» и «Звенигородская» открыты
Метро будет работать с ограничениями. Фото: Baltphoto

В Петербурге станции метро «Пушкинская» и «Звенигородская» открыты осле проверки бесхозного предмета, станции работают в обычном режиме. Об этом сообщили в петербургской подземке.

«В 13:53 станция «Звенигородская» открыта на вход, переход «Пушкинская» — «Звенигородская» закрыт», — говорится в сообщении. Также были закрыли на вход и выход некоторые другие станции метрополитена.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что обе станции находятся рядом с ТЮЗом, где собирались протестующие. Сейчас Пионерская площадь опустела, граждане находятся у Сенной площади.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
звенигородская метро пушкинская


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге станции метро «Пушкинская» и «Звенигородская» работают только ...
Тюлень Крошик насладился СПА в Репино
«Чернышевскую» снова закрыли на вход и выход
«Пушкинская» и «Звенигородская» открыты
В Ленобласти несанкционированные митинги оказались немногочисленными
Петербуржцев, которые не попадут в Эрмитаж сегодня, пустят в музей в любой ...
На Сенной площади во время задержаний прогремел взрыв
Автомобиль вылетел на газон после ДТП на Коммуны