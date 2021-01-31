«Пушкинская» и «Звенигородская» открыты

В Петербурге станции метро «Пушкинская» и «Звенигородская» открыты осле проверки бесхозного предмета, станции работают в обычном режиме. Об этом сообщили в петербургской подземке.

«В 13:53 станция «Звенигородская» открыта на вход, переход «Пушкинская» — «Звенигородская» закрыт», — говорится в сообщении. Также были закрыли на вход и выход некоторые другие станции метрополитена.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что обе станции находятся рядом с ТЮЗом, где собирались протестующие. Сейчас Пионерская площадь опустела, граждане находятся у Сенной площади.