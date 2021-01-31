В Петербурге станции метро «Пушкинская» и «Звенигородская» работают только на вход

В Петербурге станции метро «Пушкинская» и «Звенигородская» работают только на вход
Об этом сообщили в петербургской подземке. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге станции метро «Пушкинская»», Звенигородская» и «Площадь Восстания» работают только на вход. На выход станции закрыты. Об этом сообщили в петербургской подземке.

Также сообщается, что открытую в 14:43 по мск «Чернышевскую» снова закрыли в 15:52 «в связи с обнаружением бесхозного предмета».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что переход «Пушкинская» – «Звенигородская» до сих пор закрыт. В подземке сообщали, что станция метро не работает из-за обнаружения бесхозного предмета. Также были закрыли на вход и выход некоторые другие станции метрополитена.

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