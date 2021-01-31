Фильм о «дворце Путина» сняли в Германии

Согласно некоторым источникам, ролик делали при поддержке США.

Журналисты издания Schwarzwalder Bote заявили, что фильм о «дворце Путина» в Геленджике снимали в немецкой киностудии при поддержке США. Об этом сообщает «Россия 1».

В материале говорится, что открытие студии совпало с началом расследования о «дворце». Отмечается, что долгое время руководители компании работали в Америке. Основатель YouTube-канала «Голос Германии» Сергей Фильберт подтвердил информацию, отметив, что Навальный спокойно работал на студии. Над фильмом оппозиционер работал около месяца.

«Появляется вопрос, как произошло так, что в Германии политики и СМИ об этом молчали, позволяя открыто вести антироссийскую деятельность на деньги США»,

— заключил Фильберт.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «расследование» о «дворце Путина» назвали провальным в Госдуме. Парламентарий подчеркнул в своем Instagram-аккаунте, что двухчасовой фильм — это попытка вызвать шок и зрителей и дестабилизировать обстановку в стране, которая провалилась.