Петербург «покраснел»: на дорогах утром 7-балльные пробки

Утром понедельника, 1 февраля, Северную столицу сковали пробки. Возможно, причиной является начало новой рабочей недели и выпавший на выходных снег.

Так, Крайне сложная ситуация складывается на Кронверкской набережной, улице Куйбышева, Пироговской набережной, возле Финляндского вокзала и от Арсенальной набережной вплоть до Пискаревского проспекта и шоссе Революции. Сложности и на Петроградке — Каменноостровский проспект и проспект Медиков «стоят» из-за ДТП.

Затруднено движение на проспекте Косыгина, Индустриальном и Российском проспектах. «Покраснели» Октябрьская набережная, Малоохтинский проспект, а также Новочеркасский и Заневский. Практически не двигаются автомобили на Руставели. На КАД в районе Нового Девяткино также сложная дорожная ситуация — от шоссе в Лаврики до Главной и Центральной улиц, а затем по КАД до Пискаревского шоссе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в воскресенье в это же время Петербург спал — пробки оценивались в 1 балл.