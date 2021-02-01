В России за сутки выявили минимум зараженных COVID-19 с октября

В России за сутки подтвердили 17 648 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Этот показатель является минимальным с 28 октября прошлого года.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 1 февраля, всего за время пандемии в России ковид подхватили 3 868 087 человек. В относительном выражении суточный прирост заболеваемости составил 0,46%.

Медленнее всего заболеваемость распространяется в Туве (0,1%), Ямало-Ненецком АО, Еврейской АО, Магаданской области, Чеченской Республике, Республике Алтай и Москве (0,2%).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге нашли еще 1 842 случая заражения COVID-19. Общее количество инфицированных в Северной столиеце достигло 335 958 человек. Выздороветь удалось 231 759 пациентам.