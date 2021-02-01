В Петербурге за неделю на 9% снизилось количество госпитализаций пациентов с COVID-19

Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что на минувшей неделе в больницы попали 3 556 пациентов с COVID-19, что на 9% меньше показателей предыдущей недели.

На сегодняшний день 26% госпитализированных — то есть, каждый четвёртый пациент стационара, — находятся в тяжелом состоянии. Из них 297 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией или внебольничной нпневмонией находятся на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Лисовец также отчитался о поступлении 37,8 тысяч комплектов доз «Спутника V», российской вакцины от коронавируса. Её, в отличие от предыдущих поставок, расфасовали по одной дозе в ампуле, чтобы упростить работу медицинскому персоналу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в целом по России суточное количество новых случаев заражения COVID-19 достигло октябрьского минимума.