Медведев привился от коронавируса, но не назвал препарат

Медведев привился от коронавируса, но не назвал препарат
Медведев не считает, что одна вакцина хуже другой. Фото: kremlin.ru

Он лишь уточнил, что речь идет о российской вакцине.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что привился от коронавируса одной из российских вакцин. Об этом пишет РИА Новости.

Политик признался, что провакцинировался еще несколько месяцев назад. Он не назвал препарат, чтобы у людей не возникало ощущение, будто одна российская вакцина хуже другой.

«Поэтому все наши вакцины эффективны и дееспособны, но если выбирать какую-то, нужно проконсультироваться с врачом, говорю абсолютно прямо и откровенно. Но сделать это надо»,

— подчеркнул зампредседателя Совбеза.

Медведев добавил, что чувствовал себя после препарата нормально и не заметил никаких последствий. Напоминаем, что некоторые пациенты сталкиваются с побочными эффектами в течение первых трех дней после введения вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Франция рассказала, в каком случае будет производить «Спутник V». Для страны важно, чтобы препарат одобрило Европейское агентство по лекарствам.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вакцина дмитрий медведев пандемия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Российские туристы смогут полететь в Египет из регионов
Онколог Рашида Орлова: у пандемии коронавируса для онкологов есть и ...
Суд Петербурга запретил доступ к популярным сайтам с аниме
Подозреваемый в убийстве девушки в Мурино арестован
В Казахстане будут прививаться от коронавируса «Спутником V»
Судьба Охтинского мыса еще не решена: петербургские депутаты напишут в минкульт
Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 53 человека
Кремль ответил на призывы ФБК ввести новые санкции против россиян