Медведев привился от коронавируса, но не назвал препарат

Медведев не считает, что одна вакцина хуже другой. Фото: kremlin.ru

Медведев не считает, что одна вакцина хуже другой. Фото: kremlin.ru

Он лишь уточнил, что речь идет о российской вакцине.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что привился от коронавируса одной из российских вакцин. Об этом пишет РИА Новости.

Политик признался, что провакцинировался еще несколько месяцев назад. Он не назвал препарат, чтобы у людей не возникало ощущение, будто одна российская вакцина хуже другой.

«Поэтому все наши вакцины эффективны и дееспособны, но если выбирать какую-то, нужно проконсультироваться с врачом, говорю абсолютно прямо и откровенно. Но сделать это надо»,

— подчеркнул зампредседателя Совбеза.

Медведев добавил, что чувствовал себя после препарата нормально и не заметил никаких последствий. Напоминаем, что некоторые пациенты сталкиваются с побочными эффектами в течение первых трех дней после введения вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Франция рассказала, в каком случае будет производить «Спутник V». Для страны важно, чтобы препарат одобрило Европейское агентство по лекарствам.