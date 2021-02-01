Под Тосно электричка сбила мужчину, полиция пытается установить личность погибшего

Под Тосно электричка сбила мужчину, полиция пытается установить личность погибшего
Транспортные полицейские предупреждают, что основными причинами травмирования граждан на объектах железнодорожного транспорта является нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения поезда. Фото: pixabay

В Тосненском районе Ленинградской области, на железнодорожном перегоне Пустынка в минувшие выходные получил смертельные травмы неизвестный мужчина.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что погибший шел по путям с алкогольным напитком в руках, а затем присел на рельсы и не заметил, как провалился в сон. Машинист, заметивший человека, подавал сигнал повышенной громкости и пытался экстренно затормозить, но избежать наезда не удалось.

От полученных травм заснувший на рельсах мужчина скончался на месте. Его личность установить пока не удалось, в связи с чем полицейские просят обратиться в дежурную часть линейного управления МВД на транспорте по Санкт-Петербургу по телефону 8 (812) 717-55-75 либо по «телефону доверия» 8 (800) 200-16-02.

На виду погибшему 40-55 лет, на нем была темно-синяя куртка, серые джинсы, кофта с узором посередине, черные ботинки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Дивенской улице в Петербурге в салоне «Жигулей» заметили труп обнаженного мужчины.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленобласть мвд на транспорте сбил поезд Тосненский район человек попал под электричку


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Онколог Рашида Орлова: у пандемии коронавируса для онкологов есть и ...
Суд Петербурга запретил доступ к популярным сайтам с аниме
Подозреваемый в убийстве девушки в Мурино арестован
В Казахстане будут прививаться от коронавируса «Спутником V»
Судьба Охтинского мыса еще не решена: петербургские депутаты напишут в минкульт
Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 53 человека
Кремль ответил на призывы ФБК ввести новые санкции против россиян
Петербург от снега убирают более тысячи единиц техники