Под Тосно электричка сбила мужчину, полиция пытается установить личность погибшего

Транспортные полицейские предупреждают, что основными причинами травмирования граждан на объектах железнодорожного транспорта является нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения поезда. Фото: pixabay

Транспортные полицейские предупреждают, что основными причинами травмирования граждан на объектах железнодорожного транспорта является нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения поезда. Фото: pixabay

В Тосненском районе Ленинградской области, на железнодорожном перегоне Пустынка в минувшие выходные получил смертельные травмы неизвестный мужчина.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что погибший шел по путям с алкогольным напитком в руках, а затем присел на рельсы и не заметил, как провалился в сон. Машинист, заметивший человека, подавал сигнал повышенной громкости и пытался экстренно затормозить, но избежать наезда не удалось.

От полученных травм заснувший на рельсах мужчина скончался на месте. Его личность установить пока не удалось, в связи с чем полицейские просят обратиться в дежурную часть линейного управления МВД на транспорте по Санкт-Петербургу по телефону 8 (812) 717-55-75 либо по «телефону доверия» 8 (800) 200-16-02.

На виду погибшему 40-55 лет, на нем была темно-синяя куртка, серые джинсы, кофта с узором посередине, черные ботинки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Дивенской улице в Петербурге в салоне «Жигулей» заметили труп обнаженного мужчины.