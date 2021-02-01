В «Ленкоме» опровергли слухи о госпитализации Александра Збруева

В &#171;Ленкоме&#187; опровергли слухи о госпитализации Александра Збруева
Збруев отдыхает дома и чувствует себя нормально. Фото: Ленком

В СМИ распространили информацию о том, что у актера диагностировали пневмонию.

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал слухи о госпитализации народного артиста РСФСР Александра Збруева. Об этом сообщает ТАСС. Он опроверг данные о пневмонии и заверил, что с актером все нормально.

Варшавер призвал поклонников Збруева успокоиться, так как он находится дома и отдыхает. У актера немного поднималось давление, но сейчас он в порядке и не жалуется на самочувствие.

Напоминаем, что Telegram-каналы писали, что Збруев угодил в больницу с пневмонией и его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве прощаются с актером Василием Лановым. Напомним, что Василий Лановой ушел из жизни в возрасте 87 лет, не справившись с последствиями коронавирусной инфекции. Трагическую новость сообщила его супруга, актриса Ирина Купченко, в четверг, 28 января.

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