В Петербурге утвердили новые стандарты стоимости услуг ЖКХ

В Петербурге утвердили новые стандарты стоимости услуг ЖКХ
Беглов рассказал о росте стоимости услуг ЖКХ. Фото: pixabay.com

Стоимость увеличится в среднем от 3,1% до 6,7 %.

В Санкт-Петербурге утвердили новые региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг. Об этом стало известно сегодня, 1 февраля, во время рабочего совещания губернатора Александра Беглова с членами городского правительства.

Глава города отметил, что власти хотят снизить финансовую нагрузку на горожан, особенно тех, кто нуждается в социальной поддержке. Теперь расходы на услуги ЖКХ вырастут в среднем на 3,1% до 6,7 %. Они будут рассчитываться для двух периодов: отопительного и летнего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России зафиксировали минимальный рост цен на ЖКХ за последние 19 лет. Отметим, что лидером по удорожанию стала Республика Коми. Рост там составил 16,2%. На втором месте Воронежская область, – 7,8%. Тройку замкнул Забайкальский край – 7,1%.

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Александр Беглов Смольный услуги ЖКХ


 

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