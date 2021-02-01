ФИФА: Чемпионат мира 2022 года пройдет со зрителями

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что матчи Чемпионата мира 2022 года пройдут при зрителях.

«У нас будут заполненные стадионы. К тому времени COVID будет побежден, мы все научимся жить с этим», — цитирует его журналист Ассошиэйтед Пресс Роб Харрис в Twitter.

Сборная России по футболу проявит себя в группе Н на отборочном турнире Чемпионата мира 2022 года, который состоится в Катаре. Соперниками россиян на отборочных матчах стану команды Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты. В общей сложности, участниками европейского отборочного турнира станут сразу 55 сборных, что является абсолютным рекордом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что первый тур по итогам жеребьевки назначен на 24-25 марта следующего года. Завершение основного этапа — на 1 октября. Победители каждой группы сразятся вежду собой в финальном этапе чемпионата. Ожидается, что за титул победителей будут бороться 13 сборных.