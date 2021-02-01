Ушел из жизни актер и каскадер Виктор Павлюченков

Актеру было 57 лет. Фото: кадр "Моя прекрасная няня"

Актеру было 57 лет. Фото: кадр "Моя прекрасная няня"

На 58 году жизни умер актер и каскадер Виктор Павлюченков. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

Артист умер в понедельник, 1 февраля.

«На 58-м году скоропостижно ушел из жизни актер театра и кино, каскадер, сценарист Виктор Владимирович Павлюченков», — говорится в сообщении.

О причинах смерти не сообщается.

Виктор Павлюченков состоял в Ассоциации каскадеров России, писал сценарии для телевизионных передач на каналах ТВЦ, РТР, РЕН ТВ. У него на счету более 20 ролей в кино. Актер снимался в таких фильмах, как «Батюшка», «Атаман», «До третьих петухов», «Предсказание» и других.

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