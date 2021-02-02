Почти половина россиян пожаловались на падение мотивации на работе

35,3% заявили, что дистанционная работа незначительно сказалась на их продуктивности. Фото: pixabay

35,3% заявили, что дистанционная работа незначительно сказалась на их продуктивности. Фото: pixabay

Почти половина работников в России заявила, что у них упала связанная с работой мотивация на фоне событий прошлого года.

Как сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса компании «Мегаплан», почти 30% россиян заверили, что коронавирусная пандемия и ограничения никак не сказались на их мотивации и трудоспособности в 2020 году. В то же время 20% заявили, что стали трудиться усерднее.

Кроме того, больше 42% опрошенных отметили, что удаленный формат работы не повлиял на их трудоспособность. 15,6% респондентов, наоборот, отметили серьезное влияние работы на дому на их эффективность. 35,3% заявили, что дистанционная работа незначительно сказалась на их продуктивности.

При этом лишь 24,7% россиян заметили несущественное увеличение нагрузки при переходе на удаленный формат.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что реальные доходы россиян за 2020 год упали на 3,5%.