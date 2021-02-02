Компенсации оплаты ЖКУ для льготников Петербурга будут начисляться по показаниям счетчиков

Компенсации оплаты ЖКУ для льготников Петербурга будут начисляться по показаниям счетчиков
Петербуржцы, имеющие долги по оплате ЖКУ, не смогут рассчитывать на компенсационные выплаты. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

С 1 июля 2021 года денежные компенсации для оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) будут начисляться льготным категориям петербуржцев с учетом фактического потребления.

Соответствующий законопроект в понедельник, 1 февраля, в ходе рабочего совещания с членами правительства Северной столицы был одобрен губернатором Александром Бегловым. В случае окончательного принятия данного проекта эта мера социальной поддержки будет оказываться, исходя из показаний счетчиков, которые должны быть не выше установленных нормативов.

Заявления компенсацию оплаты ЖКУ по-прежнему нужно подавать только тем горожанам, которые впервые столкнулись с возможностью получить материальную поддержку. При этом петербуржцы, которые имеют долги за оплаты ЖКУ, не могут рассчитывать на компенсационные выплаты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала что в пригородных автобусах Петербурга с 1 февраля можно будет расплачиваться «Подорожником».

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