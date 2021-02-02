Компенсации оплаты ЖКУ для льготников Петербурга будут начисляться по показаниям счетчиков

Петербуржцы, имеющие долги по оплате ЖКУ, не смогут рассчитывать на компенсационные выплаты. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Петербуржцы, имеющие долги по оплате ЖКУ, не смогут рассчитывать на компенсационные выплаты. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

С 1 июля 2021 года денежные компенсации для оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) будут начисляться льготным категориям петербуржцев с учетом фактического потребления.

Соответствующий законопроект в понедельник, 1 февраля, в ходе рабочего совещания с членами правительства Северной столицы был одобрен губернатором Александром Бегловым. В случае окончательного принятия данного проекта эта мера социальной поддержки будет оказываться, исходя из показаний счетчиков, которые должны быть не выше установленных нормативов.

Заявления компенсацию оплаты ЖКУ по-прежнему нужно подавать только тем горожанам, которые впервые столкнулись с возможностью получить материальную поддержку. При этом петербуржцы, которые имеют долги за оплаты ЖКУ, не могут рассчитывать на компенсационные выплаты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала что в пригородных автобусах Петербурга с 1 февраля можно будет расплачиваться «Подорожником».