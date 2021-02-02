Лавров считает ситуацию с Навальным инсценировкой

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что у России есть основания полагать, что ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным является инсценировкой со стороны западных стран, в том числе Германии.

Он отметил, что немецкая сторона до сих пор не предоставила данные по его отравлению.

«Если ты обвиняешь, то докажи вину. А если говоришь: «Я вам ничего не скажу, потому что это секретно» или потому, что сам пациент не разрешает, значит, у нас есть все основания полагать, что это инсценировка», — цитирует его РИА «Новости».

Также от добавил, что российская сторона ждет от Швеции транспарентности и честности в ситуации с Алексеем Навальным.

Напомним, что оппозиционер и блогер Алексей Навальный находился в коме с 20 августа по 7 сентября и был перевезён на лечение в Берлин, где проходил реабилитацию. После возвращения в Россию его сразу задержали. ЕС обвиняет в отравлении Навального Москву и в связи с этим ввел ряд новых санкций.

Во вторник, 2 февраля, суд по представлению ФСИН рассматривает вопрос о замене условного наказания политику на реальное в связи с многократными нарушениями Навальным испытательного срока по делу «Ив Роше».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что порядка двух десятков сотрудников посольств иностранных государств прибыли в Московский городской суд, где проходит заседание по делу оппозиционера Алексея Навального о замене условного наказания на реальное.