Сурки из Ленинградского зоопарка не проснулись в День сурка

Сурки Ижорик и Августина из Ленинградского зоопарка не проснулись в День сурка.

Сотрудники Ленинградского зоопарка рассказали, что время пробуждения сурков зависит от погодных условий.

«Сурки пока еще не проснулись. Мы обязательно напишем в соцсетях, когда они начнут выходить из домика», — рассказали в пресс-службе Ленинградского зоопарка. В 2020 году сурки проснулись 11 февраля.

Напомним, 2 февраля отмечается День сурка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сурки, подготавливаясь к холодам, утеплили свое жилище, так что там их тепло и хорошо. Непонятно, как долго животные будут спать – это зависит от погоды. Обычно сурки показываются наружу в апреле, но в 2020 году они проснулись в феврале.