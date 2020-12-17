В Ленинградском зоопарке заснули все сурки

Они ушли в зимнюю спячку: она продлится до тех пор, пока не потеплеет.

В Ленинградском зоопарке в зимнюю спячку ушли все сурки. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Отмечается, что сначала животные стали заметно менее активными, а затем спрятались в своих домиках.

Сурки, подготавливаясь к холодам, утеплили свое жилище, так что там их тепло и хорошо. Непонятно, как долго животные будут спать – это зависит от погоды. Обычно сурки показываются наружу в апреле, но в 2020 году они проснулись в феврале.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что животных в зоопарках Петербурга содержат с нарушениями. По итогам проверок в шести зверинцах были найдены нарушения, такие как ненадлежащее содержание животных, отсутствие ветеринарных документов на корма.