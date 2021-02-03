Жители Петербурга и Москвы лидеры по поиску работы в начале года

Жители Петербурга и Москвы лидеры по поиску работы в начале года
Петербуржцы ищут работу. Фото: Pixabay

Многие россияне начали 2021 год с поиска нового места работы. Более 14 млн соискателей создали или обновили свои резюме для трудоустройства.

Согласно данным исследования сервиса по поиску работы hh.ru, лидером по числу соискателей стала Москва, – на столицу пришлось 26% резюме. На втором месте Санкт-Петербург, – 11%. Тройку замкнула Московская область, – 6%.

«В Северной столице в 2020 году работу чаще всего искали начинающие специалисты и студенты (16% от общего числа резюме в городе за год), представители сферы продаж (12%) и административный персонал и ИТ-специалисты (по 8% на каждую сферу)», – говорится в сообщении специалистов.

Кроме этого, работу в Петербурге также искали работники транспорта. Резюме данных сотрудников набралось 6%.

Также специалисты оценили уровень конкуренции на рынке труда. Оказалось, что в Петербурге показатель выше всего среди начинающих специалистов. Связано это с тем, что в городе большое количество молодежи, которая готова работать еще при получении образования.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что около половины россиян не против работать четыре раза в неделю. Они считают, что за этот срок смогут выполнить рабочий план.

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