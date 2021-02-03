Банки могут перестать брать комиссию за перевод пожертвований

Петербургские депутаты отправят в Госдуму проект федерального закона, который позволит отменить комиссию за перевод пожертвований благотворительным организациям.

Законопроект, который внесет изменения в федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» представили в Законодательном Собрании Петербурга в среду, 3 февраля.

Как отметили в ЗакСе во время представления законодательной инициативы многие граждане сталкивались с тем, что им приходилось выплачивать комиссию банков, переводя средства в благотворительный фонд.

По мнению автора законопроекта Александра Тетердинко, получение такой прибыли банками «недопустимо и несправедливо». Депутат предлагает установить в федеральном законе новую норму. Она позволит благотворителям не оплачивать банковские услуги по операциям с пожертвованиями.

Как стало известно, законопроект уже одобрил совет законодателей, но с требованием доработать документ. Так, в частности, парламентариям придется создать механизм, который позволит банкам понимать, что перечисляемые средства, действительно, идут на благотворительные цели. Сегодня делать это банкам трудно, поскольку нет реестра благотворительных организаций, а сами благотворители не делают пометки, на какие цели отправляют деньги.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что на заседании ЗакСа 3 февраля оппозиция выступила с требованием дать свободу мирным собраниям в Петербурге. Со своими заявлениями выступили представители партий КПРФ, «Яблоко», «Партия Роста» и «Справедливая Россия». Отметим, что 31 января на незаконной акции в Северной столице собрались тысячи горожан, сотни из них были задержаны.