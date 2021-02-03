Сенатор Сергей Перминов оценил условия Соединенных Штатов по «Северному потоку-2»

Строительство «Северного потока- 2» возобновилось в декабре 2020 года. Он уже достроен на 95%, осталось проложить участок длиной 120 км в экономической зоне Дании и 24 км в водах Германии. Фото: Nord Stream 2 AG

Строительство «Северного потока- 2» возобновилось в декабре 2020 года. Он уже достроен на 95%, осталось проложить участок длиной 120 км в экономической зоне Дании и 24 км в водах Германии. Фото: Nord Stream 2 AG

Российский сенатор Сергей Перминов назвал условия, выдвигаемые Соединенными Штатами для Германии по проекту «Северный поток-2», попыткой ограничения суверенитета независимого государства.

Напомним, что США заявили о готовности начать переговоры о снятии санкции в отношении строительства «Северного потока-2», если Германия предложит ответные меры по этому вопросу. Сергей Перминов, комментируя условия американских властей в эфире программы «Сказано в Сенате» на телеканале «Вместе-РФ», назвал их попыткой устанавливать правила и диктовать условия «суверенному правительству и суверенной экономике».

Еще в 2019 году Вашингтон ввел санкции против иностранных судов, прокладывавших «Северный поток-2» — газопровод на дне Балтийского моря, по которому Россия сможет поставлять в Европу газ. Европейский подрядчик после этого покинул проект, однако «Газпром» решил завершить его своими силами. В октябре 2020 года американские санкции расширились также на компании, предоставляющие услуги и оборудование судам, которые работают на «Северном потоке-2».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лавров назвал «зашкаливающей истерикой» реакцию Запада на ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным.