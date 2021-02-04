Жильцы дома в Якутии жалуются на трещины и мороз в своих квартирах

Жильцы дома в Якутии жалуются на трещины и мороз в своих квартирах
Холод проникает через трещины. Фото: Pixabay

В городе Томмот Республики Саха жители дома стали жаловаться на трещины в здании. В условиях сильных морозов эта проблема обострилась. Температура на улице часто опускается ниже -50 градусов.

Холод проникает в квартиры через трещины. У подоконника зафиксирован показатель в −17 градусов. Жильцы дома замерзают и рискуют получить обморожение,сообщает «Мир 24».

Дом построен всего пять лет назад в рамках программы по переселению из ветхого жилья. Однако здание не выдержало первых морозов. Жильцы дома обратились в прокуратуру.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что КГИОП подал иск о восстановлении незаконно снесенного исторического здания на Днепропетровской улице. Здание принадлежит ОАО «РЖД». Как сообщили в пресс-службе петербургского комитета, здание на Днепропетровской улице, 2 не является объектом культурного наследия.

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Жильцы дома в Якутии жалуются на трещины и мороз в своих квартирах
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